Wall Street in rosso, focus su maxi-disegno di legge di Trump al Congresso

(Teleborsa) - Segno meno per il listino USA, in una sessione caratterizzata da ampie vendite, con ilche accusa una discesa dello 0,73%, mentre, al contrario, giornata senza infamia e senza lode per l', che rimane a 5.933 punti.Leggermente positivo il(+0,44%); sulla parità l'(+0,14%).Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+1,92%) e(+0,43%). Tra i più negativi della lista dell'S&P 500, troviamo i comparti(-1,22%),(-1,15%) e(-0,87%).Wall Street guarda con attenzione a quanto sta accadendo a Washington dove il Congresso sembra in una fase di stallo sul maxi disegno di legge sponsorizzato dal presidente Trump che ci si attendeva venisse votato oggi. Ilprevede importantie più fondi per esercito e sicurezza dei confini, finanziando parte di queste spese con tagli a Medicaid, assistenza alimentare, istruzione e programmi per l'energia pulita.L'esito del voto sul disegno di legge resta al centro dell'attenzione degli investitori dopo la decisione della scorsa settimana dopo didi declassare ildegli Stati Uniti.Tra i(+0,78%) e(+0,60%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,56%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,11%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,61%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,61%.Al top tra i, si posizionano(+4,64%),(+4,63%),(+2,43%) e(+1,91%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -5,21%.Sensibili perdite per, in calo del 5,07%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 3,52%.Vendite su, che registra un ribasso del 3,21%.