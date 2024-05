Petrolio, prezzi in calo: pesano timori domanda debole su attese tassi Fed

(Teleborsa) - Si muovono al ribasso i future sugli indici petroliferi penalizzati dalle aspettative degli analisti di tassi di interesse statunitensi più alti ancora a lungo, a fronte di una inflazione persistente, che deprimeranno la domanda dei consumatori e dell'industria.Frattanto ilscivola dell'1,42% a 82,51 dollari il barile mentre il(WTI) cala dell'1,59% a 78,03 dollari.Funzionari della Federal Reserve statunitense hanno detto cheprima di prendere in considerazione tagli dei tassi di interesse.La Fed ritiene "incoraggianti" i dati che indicano un raffreddamento delle pressioni inflazionistiche, ma "è ancora troppo presto per affermare che il processo disinflazionistico è duraturo": E' quanto ha affermato il, intervenendo ad un evento a New York, e confermato anche da altri esponenti della banca centrale USA. Questo implica che il primo taglio dei tassi potrebbe slittare a settembre e che quest'anno ve ne saranno al massimo due.I mercati, ora in attesa delle minutes del FOMC domani, accolgono con un certo malumore le conferme di un possibile slittamento del taglio dei tassi USA a settembre ed anche oltre.