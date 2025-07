Segno meno per Piazza Affari e le altre Borse europee

S&P-500

(Teleborsa) -. Continua a navigare sull'onda dell'incertezza Wall Street, con l', che riporta un cauto +0,08%, dopo che l'inflazione negli USA, ha accelerato nel mese di giugno , indotta dai dazi, rafforzando le scommesse che la Federal Reserve mantenga stabili i tassi di interesse alla prossima riunione di politica monetaria, questo mese. I prezzi al consumo sono saliti del 2,7% su base annua, sopra il 2,4% di maggio e oltre le attese degli analisti (+2,6%). L'indice core, al netto di energia e alimentari, più osservato dalla Fed, è salito del 2,9%, sotto il 3% del consensus e dopo il +2,8% rilevato a maggio.Per lai dati di giugno mostrano che "l'inflazione è sulla strada giusta", con l'indice core che ha battuto le attese per un altro mese. La White House sottolinea che da quando Donald Trump ha assunto l'incarico, l'inflazione core si è attestata al 2,1%, a livelli non visti dalla prima amministrazione Trump. "I prezzi per gli americani continuano a scendere", aggiunge.Il, afferma che "l'inflazione è bassa" e invita la Federal Reserve a tagliare i tassi di interesse di tre punti. "La Fed dovrebbe tagliare i tassi di tre punti. L'inflazione è molto bassa. Risparmieremmo 1.000 miliardi di dollari l'anno", scrive Trump sul suo social Truth.Sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,46%. Lieve calo dell', che scende a 3.329,5 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) in calo (-0,87%) si attesta su 66,4 dollari per barile.Sulla parità lo, che rimane a quota +86 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,50%.tentenna, con un modesto ribasso dello 0,42%, giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,66%, e piccola perdita per, che scambia con un -0,54%. Chiusura in frazionale ribasso per Piazza Affari, con ilche lascia sul parterre lo 0,66%; sulla stessa linea, si posiziona sotto la linea di parità il, che si ferma a 42.439 punti.di Piazza Affari, buona performance per, che cresce dell'1,91%.Piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dell'1,14%.Composta, che cresce di un modesto +0,92%.Performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,88%.Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -3,52%.Soffre, che evidenzia una perdita del 2,56%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,34%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,28%.di Milano,(+4,40%),(+3,04%),(+2,55%) e(+2,21%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -4,84%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,72%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,34%.