BFF Bank in denaro su rumors interesse fondi internazionali

BFF Bank

FTSE Italia All-Share

banca attiva nel factoring pro-soluto di crediti commerciali verso la pubblica amministrazione

BFF Bank

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per, protagonista di un allungo verso l'alto con un progresso del 2,58%. A sostenere il t9itolo, ultimamente sulle montagne russe dopo i rilievi di Bankitalia sui crediti verso la PA, contribuiscono le voci di un interesse da parte di investitori internazionali. Secondo MF l'istituto guidato da Massimiliano Belingheri sarebbe finito "nel radar" dei fondi che avrebbero aperto un dossier.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione allarispetto all'indice di riferimento.Contrazione per il quadro tecnico generale con la curva dei prezzi costretta a subire la maggior pressione dei venditori con approfondimenti di quota verso 9,19 Euro. Al contrario improvvisi spunti rialzisti potrebbero invece trovare resistenza su quota 9,52. L'indebolimento diè individuato dal perforamento della media mobile 5 giorni sotto l'algoritmo a più termine di 8 giorni. Le attese più coerenti sono per una continuazione del trend negativo verso area 9,05.