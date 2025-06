Borse europee deboli con occhi sul Medio Oriente. Milano tiene la posizione

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che comunque recuperano dai minimi della seduta, dopo che il presidente statunitense Donald Trump ha affermato che ile ha persino proposto un incontro alla Casa Bianca per risolvere la questione, ma ha aggiunto che la sua pazienza con la Repubblica Islamica è "già finita". "Potrei farlo. Potrei anche non farlo. Voglio dire, nessuno sa cosa farò", ha detto Trump ai giornalisti alla Casa Bianca, quando gli è stato chiesto se si stesse avvicinando a un attacco agli impianti nucleari iraniani.La seduta è stata priva di grandi spunti anche per l'attesa della fine della, chema renderà note le nuove previsioni. L'attenzione, come al solito, sarà sul discorso del presidente Jerome Powell. Sempre sul fronte delle banche centrali, domani tocca a Banca d'Inghilterra (BoE), Banca Nazionale Svizzera (SNB) e Norges Bank, dopo che oggi la banca centrale svedese ha tagliato il tasso di interesse di riferimento dal 2,25% al 2,00%.Sul fronte macroeconomico, nell'a maggio lae quella core a +2,3% a/a. Negli Stati Uniti, durante la settimana fino al 14 giugno, le nuove richieste di sussidi di disoccupazione si sono attestate a 245 mila, in lieve calo rispetto a 250 mila del periodo antecedente. A maggio i nuovi cantieri residenziali USA hanno sorpreso nettamente al ribasso, segnando una flessione di -9,8% m/m, così come le licenze edilizie, che sono diminuite di -2% m/m.L'prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,28%. L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,02%. Giornata negativa per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 73,79 dollari per barile, in calo dell'1,40%.Lieve peggioramento dello, che sale a +92 punti base, con un aumento di 1 punti base, con ilpari al 3,38%.giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,50%, sostanzialmente invariato, che riporta un moderato +0,11%, e piccola perdita per, che scambia con un -0,36%.archivia la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,08% sul; sulla stessa linea, incolore il, che archivia la seduta a 41.854 punti, sui livelli della vigilia. Pressoché invariato il(-0,09%); in frazionale progresso il(+0,44%).Tra lea grande capitalizzazione, decolla, con un importante progresso del 4,73%.avanza dell'1,46%. Si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dell'1,34%. Bilancio positivo per, che vanta un progresso dell'1,18%.I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,10%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,75%. Tentenna, che cede l'1,38%. Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,06%.di Milano,(+3,72%),(+2,05%),(+1,94%) e(+1,74%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,30%. Vendite su, che registra un ribasso dell'1,54%. Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,44%. Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,31%.