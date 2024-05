Nuova Zelanda, banca centrale lascia invariati i tassi di interesse

(Teleborsa) - Tassi fermi in Nuova Zdelanda. Laha comunicato che il suo Comitato di politica monetaria ha deciso di mantenere il tasso ufficiale di liquidità (OCR) al 5,50%.L’inflazione annuale dei prezzi al consumo in Nuova Zelanda rimane "al di sopra della fascia obiettivo del Comitato di Politica Monetaria (1-3%) e le componenti dell’inflazione dei servizi interni persistono. Il Comitato ha convenuto che la politica monetaria deve rimanere restrittiva per garantire che l’inflazione ritorni all’obiettivo entro un periodo di tempo ragionevole", si legge nella nota che accompagna la decisione di politica monetaria.Il Comitato ha rivisto al ribasso l’inflazione dei prezzi al consumo. L’dovrebbe tornare all’interno dell’intervallo di riferimento dell’1-3% entro la fine del 2024.