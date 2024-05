CSC (Webuild) si aggiudica contratto da 302 milioni di euro in Svizzera

Webuild

(Teleborsa) -, big italiano delle costruzioni e dell'ingegneria, ha comunicato che ladel valore totale di oltreper il Nuovo Stabilimento Industriale Ferroviario (NSIF) in Ticino, con una quota del 67% pari a circa 202 milioni di euro.L'opera, commissionata da FFS (Ferrovie Federali Svizzere) al Consorzio Officine Ticinesi OFT guidato da CSC Costruzioni, realizzerà i lavori preparatori, come l'installazione del cantiere e gli scavi, e in seguito la costruzione dell'edificio principale, degli edifici tecnici annessi e dei lavori per gli spazi esterni. I lavori, con, quando il Nuovo Stabilimento Industriale Ferroviario entrerà in esercizio.CSC Costruzioni, progettando e realizzando strutture sostenibili, con oltre 20 progetti in corso. La società è al momento impegnata nella realizzazione di progetti ad alta tecnologia e innovazione come l'estensione del Data Centre per il cliente Safe Host a Gland (Canton Vaud) in Svizzera, e sta inoltre lavorando alla ristrutturazione degli edifici storici del Palazzo delle Nazioni di Ginevra. CSC ha poi recentemente completato il Parc du Simplon, progetto green building e di riqualificazione urbana che ha portato alla nascita di un nuovo quartiere, a 5 chilometri dal centro di Losanna, con edifici residenziali e commerciali.