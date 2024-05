Webuild: emissione bond Salini supporta crescita a lungo termine

Webuild

(Teleborsa) -, big italiano delle costruzioni e dell'ingegneria, parla di "" per l'operazione di collocamento di obbligazioni convertibili - exchangeable - in titoli Webuild da parte di Salini S.p.A., principale azionista del Gruppo Webuild.L'operazione, del valore di 225 milioni di euro, permette a Salini S.p.A. di, riducendo l'esposizione complessiva del Gruppo Webuild nei confronti del sistema bancario, con benefici a lungo termine per l'eventuale accesso a nuove risorse finanziarie. Dell'exchangeable beneficerà, infatti, anche Webuild grazie all'incremento della capacità di credito per linee di cassa e di firma presso il sistema bancario, al servizio del core business, si legge in una nota.Il prestito obbligazionario permetterà di ottimizzare la struttura finanziaria, consentendo, tra l'altro, significativia lungo termine, grazie a un tasso d'interesse del 4%.Il collocamento, con effetto tecnico di breve periodo sul titolo, è "il chiaroWebuild ed è disposto anche a diluirsi parzialmente (ampliando anche il flottante in prospettiva), mantenendo un ampio margine di controllo di fatto e di diritto, considerando anche il patto parasociale recentemente siglato con CDP Equity, secondo azionista, a tutela di una governance stabile per il Gruppo".Come già noto , il collocamento ha registrato interesse da circa 80 investitori, principalmente internazionali, e unadi circa 4 volte l'offerta.