FNM, Fitch conferma rating a "BBB" con outlook stabile

FNM

(Teleborsa) - Fitch Ratings ha confermato il Long-Term Issuer Default Rating () di, società quotata su Euronext Milan e attiva nella mobilità integrata in Lombardia, a "" con".La conferma del rating riflette la valutazione invariata di Fitch dello Standalone Credit Profile (SCP) di FNM, che guida i rating di FNM. Un profilo di rischio di fascia media, combinato con un rapporto debito netto/EBITDA in aumento di 6 volte entro il 2028, porta a un SCP "bbb". Fitch considera anche ladi FNM, l'autostrada Milano-Serravalle (MISE), che terminerà nel 2028, e l'elevato rischio di rifinanziamento correlato alla scadenza di circa il 75% del suo debito in essere nel 2026.Inoltre, riflette ulteriormente l'opinione di Fitch secondo cui il suo sponsor, la, molto probabilmente fornirà all'FNM un sostegno straordinario e rimarrà uno dei maggiori contribuenti alle entrate dell'FNM, pari a circa un terzo del totale. L'outlook stabile riflette quello sul debito sovrano. Il breve termine riflette l'aspettativa che la copertura di liquidità di FNM peggiorerà a circa 1,1x entro il 2025 da 2,9x nel 2023.