Bank of America alza target sulle banche italiane. Focus su M&A

(Teleborsa) -ha, all'interno di una ricerca che fa il punto sul mercato bancario del Sud Europa (Italia e Spagna). In particolare, ha alzato il prezzo obiettivo sua 4,3 euro (da 4,1 euro, Buy confermato), sua 47,1 euro (da 40 euro, Buy confermato), sua 7,9 euro (da 7,4 euro, Buy confermato), sua 14 euro (da 13,3 euro, Underperform confermato), sua 5,4 euro (da 4,3 euro, Neutral confermato), sua 12 euro (da 11,2 euro, Underperform confermato). Neutral e target price a 11,4 euro confermati suCon le condizioni economiche per il consolidamento cross-border ancora in discussione, Bank of America sostiene che le banche probabilmente continueranno a perseguire il consolidamento in-sector e le fusioni e M&A lungo tutta la catena del valore su prodotti chiave. Attualmente ildal mercato delle banche come UniCredit o MPS, "il che riteniamo ingiustificato", viene sottolineato."Vediamoderivanti dal consolidamento di mercati frammentati - si legge nella ricerca - Secondo noi, l'Italia è la prossima. Nomi chiave da tenere d'occhio:".Allargando lo sguardo ai due paesi, gli analisti scrivono cheoffrono il. Il multiplo P/E diè ancora basso e le stime di consenso rimangono eccessivamente prudenti. L'opzionalità di M&A significa che UniCredit può creare valore "acquistando" gli utili o restituendo il capitale agli azionisti come distribuzione "speciale".resta troppo conveniente per essere ignorata, essendo scambiata al multiplo P/PPOP più basso d'Europa.