Inps, +268.969 posti di lavoro nei primi due mesi del 2024

(Teleborsa) - Neia fronte di 974.399 cessazioni di contratto con un saldo positivo di 268.969 posti.secondo il quale nei primi due mesi si registra una variazione netta positiva tra attivazioni, trasformazioni e cessazioni di rapporti di lavoro stabili di 139.967 contratti a tempo indeterminato.Nei primi due mesi del 2023 il saldo tra attivazioni e cessazioni nel complessocontratti totali e per 173.871 unità guardando solo a quelli stabili.Nel complesso, le assunzioni dei datori di lavoro privati nei primi due mesi del 2024 (esclusi domestici e operai agricoli) sono state 1.243.000,. Le assunzioni in apprendistato sono diminuite del 10%, quelle in somministrazione del 6%, mentre quelle a tempo indeterminato hanno segnato un -4%. Tuttavia, c’è stato un aumento nelle assunzioni con contratti di lavoro stagionale e intermittente (+4%) e a tempo determinato (+1%).Le trasformazioni dain calo rispetto allo stesso periodo del 2023 (-10%). Le conferme di rapporti di apprendistato conclusi sono state 18.000 (-5%). Le cessazioni nei primi due mesi del 2024 sono state 974.000, in aumento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (+1%). Si sono registratee in somministrazione (-3%), mentre le variazioni positive sono state per i contratti a tempo determinato (+2%), indeterminato (+3%), stagionali (+4%) e intermittenti (+5%)., inferiori alla somma tra le assunzioni a tempo indeterminato attivate nel periodo (273.500) e le trasformazioni da tempo determinato a indeterminato (140.970). Le attivazioni di rapporti di lavoro incentivati nei primi due mesi del 2024, considerando sia le assunzioni che le variazioni contrattuali, hanno registrato una flessione annuale del 7%. Si sono rcon appena 12.262 rapporti incentivati, e per l’esonero donne (-22%) a causa della mancata proroga degli esoneri totali previsti dalla Legge 197/2022.