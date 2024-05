Leonardo, assemblea approva bilancio 2023 e dividendo di 0,28 euro

Leonardo

(Teleborsa) - L'di, big italiano della difesa, ha approvato il2023 e la proposta di distribuzione di unpari a 0,28 euro per azione, a valere sull'utile dell’esercizio 2023, al lordo delle eventuali ritenute di legge. Tale dividendo sarà posto in pagamento a decorrere dal 26 giugno 2024, con data stacco della cedola n. 14 coincidente con il 24 giugno 2024 e record date coincidente con il 25 giugno 2024.L'odierna assemblea ha registrato una consistentedegli azionisti- in larga maggioranza esteri - presenti con il 55,676% del capitale sociale rappresentato in assemblea.