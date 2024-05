Piano casa, CdM approva decreto. Salvini: "non è condono su esterno"

(Teleborsa) -in Consiglio dei ministri aln materia di semplificazione edilizia e urbanistica, il cosiddettoè un intervento che una volta pubblicato in Gazzetta ufficialeLo ha detto il vicepremier e ministro dei Trasporti e Infrastrutture,intervenendo in conferenza stampa, al termine del Consiglio dei ministri. "Penso che anche in conversione ci sarannona buona giornata non solo per proprietari ma anche per gli inquilini", ha aggiunto Salvini dicendosi fiducioso che possa essere pubblicato lunedì in GU.Il piano casa riguardae "non è un condono sull'esterno" quindi non riguarda "la villa abusiva con piscina e con tre piani costruiti senza autorizzazione", ha chiarito Salvini nel corso della conferenza stampa.Intanto,"Approvato dal CdM il decreto Salva Casa, fortemente voluto dal vicepremier e ministro Matteo Salvini. L'obiettivo è 'liberare' gli appartamenti ostaggio di una normativa rigida e frammentata che ne ostacola la commerciabilità e talora preclude l'accesso a mutui, sovvenzioni e contributi", si legge in una nota dopo l'approvazione del decreto in Consiglio dei ministri."Il decreto - spiega il ministero - incidendo sulle cosiddette lievi difformità. In particolare: su quelle formali derivanti da incertezze interpretative della disciplina vigente rispetto alla dimostrazione dello stato legittimo dell'immobile; sulle difformità edilizie delle unità immobiliari, risultanti da interventi spesso stratificati nel tempo, realizzati dai proprietari dell'epoca in assenza di formale autorizzazione; sulle parziali difformità che potevano essere sanate all'epoca di realizzazione dell'intervento, ma non sanabili oggi, a causa della disciplina della cosiddetta 'doppia conformità'. Il decreto inoltre semplifica le procedure vigenti: è introdotto il regime di silenzio-assenso, principio particolarmente rilevante e che va nella direzione della massima semplificazione. Significa che se l'Amministrazione non risponde nei tempi previsti l'istanza del cittadino è accettata. Infine si introduce la possibilità di installare tende e strutture di protezione dal sole e da eventi atmosferici, in regime di edilizia libera"."La norma - prosegue il Mit - mira anche a decongestionare gli uffici tecnici comunali sepolti da migliaia di pratiche. Il provvedimento prevede sanzioni che sono proporzionali all'aumento di valore dell'immobile e potranno essere utilizzate, tra l'altro, nella misura di un terzo, per progetti di recupero e rigenerazione urbana". "Nel testo, come già annunciato lo scorso 17 maggio - conclude la nota -, non c'è la cosiddetta norma Salva-Milano per alcune ristrutturazioni edilizie del capoluogo