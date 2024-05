Walmart e Capital One mettono fine all'accordo sulle carte di credito

Capital One Financial

(Teleborsa) -, società finanziaria statunitense specializzata in carte di credito, e, la più grande società statunitense della distribuzione organizzazione, hannoche ha reso Capital One l'. Nel 2019, Capital One e Walmart hanno introdotto il programma di carte di credito Capital One Walmart Rewards.Sebbene Capital One e Walmart abbiano concluso la loro partnership con le carte,: i titolari delle carte possono continuare a guadagnare e riscattare i premi e i premi precedentemente accumulati manterranno il loro valore. Fino a diversa informazione, i titolari della carta possono anche continuare a utilizzare la propria carta Capital One Walmart Rewards ovunque sia accettata Mastercard e la carta Walmart Rewards per gli acquisti presso Walmart.