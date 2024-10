Banco Desio colloca il primo green bond per 40 milioni

Banco Desio

(Teleborsa) -ha concluso con successo il collocamento della prima obbligazione Senior Preferred qualificata “green”, in coerenza con il Green Bond Framework del Gruppo per un ammontare complessivo pari a Euro 40 milioni. L’, spiega la banca in una nota, ha consentito di chiudere l’offerta dopo soli sei giorni dall’apertura.L’emissione obbligazionaria rivolta alla propriaha scadenza 3,5 anni, taglio minimo di 1.000 euro e prevede una cedola annua del 3% riconosciuta trimestralmente a partire dal 16 ottobre 2024.L’emissione, i cui proventi saranno destinati al finanziamento e/o al rifinanziamento di Eligible Green Asset, si integra nella strategia ESG del Banco Desio e rappresenta la concreta realizzazione di obiettivi di sostenibilità ambientale. Il Green Bond Framework è stato redatto secondo i Green Bond Principles dell'International Capital Market Association e corredato dalla second party opinion della società indipendente ISS-Corporate. Sono previste ulteriori emissioni nei prossimi mesi.L'operazione è coerente con il, con il nuovo Piano Industriale “Beyond26” e con il Piano ESG del Banco Desio che ha l’obiettivo di integrare i fattori di sostenibilità nel sistema decisionale della banca, a partire dai rischi climatico-ambientali.che ci consente di offrire ai nostri stakeholders uno strumento di risparmio finalizzato a supportare il processo di transizione verso un’economia sostenibile – ha commentato”.L'obbligazione (ISIN: IT0005611964) sarà ammessa a negoziazione sul sistema multilaterale Vorvel.