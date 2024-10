Svas Biosana annuncia emissione prestito obbligazionario per 6 milioni euro

Svas Biosana

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di, primario operatore del settore sanitario quotato su Euronext Growth Milan, ha deliberato l’emissione di undi importo nominale pari adL’emissione del Prestito, che rappresenta per la Società uno strumento concretamente alternativo e complementare al tradizionale finanziamento bancario, è prevista indicativamenteIl Prestito sarà integralmentenell’ambito di unin cui Banca Finint ha il ruolo di investitore seniored avrà le seguenti caratteristiche: emesso in unica tranche; prezzo di emissione pari al 100% del valore nominale; durata di circa sei anni e sei mesi decorrenti dalla data di emissione con scadenza nel mese di maggio 2031.ùIl prestito obbligazionario non sarà soggetto a quotazione su mercati regolamentati o ammesso alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione e sarà emesso in esenzione dall’obbligo di pubblicazione di un prospetto di offerta.