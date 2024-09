Fervi, ricavi primo semestre a 29,1 milioni

Fervi

(Teleborsa) -ha chiuso il primo semestre conpari a circa 29,1 milioni di Euro, rispetto a 29,5 milioni di Euro al 30 giugno 2023, in diminuzione di circa l’1,3% principalmente, spiega la società, per effetto del rallentamento dell’attività industriale registrato nel primo semestre dell’anno di cui ha risentito in particolare la controllata Rivit.L’ EBITDA si attesta a circa 4,4 milioni di Euro, rispetto a 4,5 milioni di Euro al 30 giugno 2023: si riduce di 139 mila Euro circa rispetto principalmente per il mancato assorbimento di costi fissi legato alla diminuzione del fatturato; l’incidenza dell’EBITDA sul fatturato pari al 15,0% diminuisce dello 0,2% rispetto al primo semestre 2023., esclusi i costi non ricorrenti e l’ammortamento del Know How derivante dall’acquisizione della Rivit Srl nel 2021 (ammortizzato in 4 anni), al netto delle relative imposte, è pari a Euro 2.392 migliaia contro Euro 2.921 migliaia del primo semestre 2023. Il Risultato Netto consolidato è pari a Euro 1.929 migliaia contro Euro 2.277 migliaia del primo semestre 2023.consolidata negativa (indebitamento netto) pari Euro 6.292 migliaia al 30 giugno 2024, contro indebitamento netto pari a Euro 7.624 migliaia al 31 dicembre 2023.