Schnabel (BCE): acquisti di asset importanti, ma siamo più mirati e parsimoniosi

(Teleborsa) - "Gli. Hanno svolto un ruolo importante nella stabilizzazione dei mercati finanziari nei periodi di stress e nell'aiutare le banche centrali a preservare la stabilità dei prezzi durante i periodi di bassa inflazione". Lo ha affermato, che fa parte dell'Executive Board della BCE, durante un evento a Tokyo."L'esperienza degli ultimi 15 anni suggerisce, tuttavia, che l'efficacia del QE nello stimolare la domanda aggregatae che il QE può comportare costi che potrebbero essere più elevati di quelli di altri strumenti politici", ha aggiunto.Secondo l'economista tedesca, in questa fase si possono trarre due grandi lezioni: "In primo luogo, le banche centrali potrebbero dover affrontare shock in futuro in cui la risposta politica ottimale richiede unin prossimità del limite inferiore effettivo, soprattutto dopo le crisi di bilancio. Sono necessarie ulteriori ricerche per comprendere meglio quanto le aspettative di inflazione siano sensibili alla percezione dei vincoli politici"."In secondo luogo - ha aggiunto - le banche centrali possono ridurre i costi degli acquisti di asset, intervenendo con forza quando necessario ma fermandoli più rapidamente. Ne sono un esempio gli acquisti di carta commerciale da parte della BCE nel 2020 e gli interventi della Banca d'Inghilterra durante la crisi LDI".Secondo Schnabel, "in un'economia basata sulle banche come l'Eurozona, l'esperienza suggerisce anche che altre misure, come le, possono fornire un sostegno sostanziale all'economia a fronte di shock disinflazionistici e instabilità, lasciando al contempo un'impronta più piccola e meno persistente, poiché possono essere invertite più rapidamente se le condizioni cambiano".