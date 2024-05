Itway, assemblea approva bilancio 2023

Itway,

(Teleborsa) - L’Assemblea degli Azionisti dicapogruppo operativa attiva nel settore dell’IT, Cyber Security, AI e Big Data, ha approvato ile ladi esercizio.Nell’esercizio 2023 idel Gruppo si incrementano di oltre il 5%. E, dato ancora più positivo, i ricavi di Prodotti e Servizi si incrementano circa del 10%, mentre l’è pari a 1.691 mila Euro (2.195 mila Euro nel 2022) e il(EBIT) passa da 1.546 mila Euro a - 562 mila Euro. Ildell’esercizio è invece sostanzialmente in linea con lo scorso anno passando da -348 mila Euro a -330 mila Euro.Per quanto riguarda la proposta di destinazione del risultato riportato nel Bilancio di esercizio della Società, l’Assemblea ha deliberato di approvare l’accantonamento a riserva legale per Euro 1.904 e a riserva volontaria per Euro 36.184.