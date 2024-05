Fondazione Caript, Luca Gori nuovo presidente

(Teleborsa) -è il(Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia). Pistoiese, 41 anni, era l'unico candidato al rinnovo della carica ed è stato votato all'unanimità dal Consiglio generale dell'ente (con la sola astensione del candidato stesso). Gori succede a Lorenzo Zogheri ed entrerà ufficialmente in carica lunedì primo luglio 2024 per un mandato di quattro anni. È attualmenteNato a Pistoia nel 1983, dopo aver frequentato il liceo classico Forteguerri, si è laureato nel 2007 in Giurisprudenza ed è stato allievo e dottorando della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. Attualmentenella stessa Scuola Sant'Anna. È anche docente di diritto del Terzo Settore nell'Università di Pisa.È responsabile scientifico delle attività di ricerca del, che si occupa di ricerca, formazione e divulgazione nell'ambito del Terzo Settore e volontariato. È autore di molte pubblicazioni nel campo del diritto pubblico e costituzionale."Sento la grande responsabilità di essere chiamato a guidare la Fondazione, che è uno degli assi strategici dello sviluppo sociale ed economico delle nostre comunità: Pistoia e la piana, la montagna e la Valdinievole - ha dichiarato Luca Gori - Ho cercato di tratteggiare, nel programma che ho illustrato, come immagino il ruolo svolto dalla Fondazione: attore che si fa portatore di una. Sono molto grato al presidente Zogheri per il lavoro svolto e per lo stile che lo ha caratterizzato, di cui farò tesoro. Ringrazio il Consiglio generale per la fiducia accordata al più giovane dei suoi membri".