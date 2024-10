Banca Investis, Paolo Citelli nuovo Head of Product Governance and Strategy

Banca Profilo

(Teleborsa) -, che fornisce servizi di advisory finanziaria e patrimoniale con particolare attenzione al segmento dei clienti High Net Worth Individual (HNWI), ha annunciato l'ingresso dicomeDopo alcuni passaggi in realtà industriali, Citelli approda alla consulenza strategica indove matura una significativa esperienza nel campo della pianificazione e del marketing. Nel 2008 entra indove ricopre il ruolo di responsabile dell'ufficio Business Development, per passare quindi nel 2011 income responsabile della funzione Sviluppo Prodotti e Iniziative Commerciali, contribuendo in particolare alla crescita delle attività sul segmento degli investimenti alternativi."Ampliare ed innovare l'offerta di prodotti e servizi di Gruppo è un nostro obiettivo primario. L'esperienza di Paolo sarà determinante nella costante ricerca di una value proposition distintiva sul mercato", ha dichiarato, COO del Gruppo Banca Investis.