Kohl's taglia guidance annuale dopo primo trimestre debole

Kohl's

(Teleborsa) -, catena statunitense di grandi magazzini, ha chiuso il primo trimestre dell'esercizio 2024 (terminato il 4 maggio 2024) conin calo del 5,3% su base annua, a 3,2 miliardi di dollari, e vendite comparabili in calo del 4,4%. Laè stata di 27 milioni di dollari, ovvero -0,24 dollari per azione; ciò si confronta con un utile netto di 14 milioni di dollari, ovvero 0,13 dollari per azione, dell'anno precedente."I risultati del primo trimestre non hanno soddisfatto le nostre aspettative e non riflettono la direzione che stiamo seguendo con le nostre iniziative strategiche - ha commentato il- Le vendite a prezzo regolare sono aumentate di anno in anno, con un successo iniziale in categorie poco penetrate, tendenze positive nel nostro business Donna e una continua forte crescita in Sephora"."Tuttavia, lerispetto allo scorso anno hanno rappresentato un ostacolo di oltre 600 punti base sulle vendite comparabili - ha aggiunto - È importante sottolineare che siamo stati in grado di ottenere un'espansione del margine lordo, gestire le scorte in calo del 13% e controllare attentamente le spese nel trimestre".Per l', che prevede 52 settimane rispetto alle 53 settimane dell'intero anno 2023, la società attualmente prevede: vendite nette da un calo del 2% a un calo del 4%, rispetto alla precedente previsione compresa tra un calo dell'1% e un aumento dell'1%; EPS compreso tra 1,25 e 1,85 dollari, rispetto alla precedente previsione compresa tra 2,10 e 2,70 dollari.