TIM annulla le perdite dopo via libera UE a cessione Rete. Chiude a +1,55%

TIM

(Teleborsa) - Dopo aver perso fino al 9% durante la mattinata, il titoloha. A spingere gli acquisti, nell'ultima parte di seduta, è stata la notizia che la, a norma del regolamento UE sulle concentrazioni,. La Commissione ha concluso che la concentrazione proposta non solleva problemi sotto il profilo della concorrenza sul mercato all'ingrosso dei servizi di accesso alla banda larga in Italia.Il titolo aveva sofferto fino a quel momento, in particolare per il fatto che i, benché in crescita a livello di gruppo nel primo trimestre dell'anno, sono scesi dell'1,3% nel domestico; inoltre, l'rettificato After Lease in continuità al 31 marzo 2024 ammonta a 21,4 miliardi di euro, in aumento di 1 miliardo di euro rispetto al 31 dicembre 2023.