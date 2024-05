TIM, Commissione UE approva acquisizione di NetCo da parte di KKR

KKR

Telecom Italia

(Teleborsa) - Laha, a norma del regolamento UE sulle concentrazioni,da parte di. La Commissione ha concluso che l'operazione non solleva preoccupazioni sotto il profilo della concorrenza nello Spazio economico europeo (SEE).La decisione odierna riguarda l'acquisizione, da parte di KKR, di NetCo, che comprende ledi(TIM) e di FiberCop. FiberCop è una joint venture di TIM e KKR responsabile della rete di telefonia fissa secondaria di TIM.La Commissione hadei servizi di accesso alla banda larga in Italia e ha concluso che l'operazione non ridurrebbe in modo significativo il livello di concorrenza.In particolare, la Commissione ha constatato che:(vale a dire le infrastrutture). Per ciascun prodotto all'ingrosso il numero di reti disponibili e di fornitori all'ingrosso rimarrà invariato e il potere di mercato di NetCo non aumenterà sostanzialmente rispetto a quello che detengono attualmente TIM o FiberCop. Gli accordi a lungo termine esistenti con diversi richiedenti l'accesso, tra cui Fastweb e Iliad, conclusi dopo la creazione di FiberCop nel 2021, garantiscono che KKR non potrà rendere meno favorevoli le condizioni di accesso all'ingrosso o porre fine a tale accesso.L'operazione, dal momento che Fastweb continuerà a esercitare una pressione concorrenziale su NetCo e sulla sua concorrente di lunga data, Open Fiber. Inoltre, è probabile che NetCo e Open Fiber continuino a competere, sia per attrarre nuovi clienti sia per installare reti in fibra ottica, in nuove zone o in quelle dell'altra parte.KKR e TIM hanno inoltreche disciplinerà il rapporto tra NetCo e TIM a seguito dell'operazione. La Commissione ha constatato che l'accordo MSA non è parte integrante dell'operazione, in quanto non si tratta di un accordo con cui KKR acquisisce il controllo su NetCo. Sebbene non rientri nell'ambito di applicazione del regolamento UE sulle concentrazioni, l'accordo MSA può tuttavia essere oggetto di un controllo sulla base delle norme antitrust dell'UE o dell'Italia nonché essere sottoposto a vigilanza regolamentare.