UE autorizza acquisizione di Tradeinn da parte di Didavid e Apollo

(Teleborsa) - Laha approvato, ai sensi del Regolamento UE sulle concentrazioni, l'di Tradeinn Retail Services da parte di Didavid Management, entrambe spagnole, e di, degli Stati Uniti. L'operazione riguarda principalmente la gestione di una piattaforma di e-commerce globale specializzata nella fornitura di articoli sportivi, come attrezzature sportive, abbigliamento e calzature.La Commissione ha concluso che l'operazione notificata, dato che le società non operano nello stesso mercato né in mercati verticalmente correlati. L'operazione notificata è stata esaminata secondo la procedura semplificata di esame delle concentrazioni.