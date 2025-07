UE autorizza acquisizione di About You da parte di Zalando

Zalando

(Teleborsa) - Laha approvato, ai sensi del Regolamento UE sulle concentrazioni, l'di About You da parte di, entrambe società tedesche. L'operazione riguarda principalmente il settore della vendita al dettaglio di moda online.La Commissione ha concluso che l'operazione notificata non solleverebbe preoccupazioni sotto il profilo della concorrenza, dato il suo impatto limitato sulla concorrenza nei mercati in cui operano le società, dove unper consumatori e marchi. L'operazione notificata è stata esaminata secondo la normale procedura di esame delle concentrazioni.