Alba Leasing, cartolarizzazione di portafoglio crediti performing per 834 milioni di euro

(Teleborsa) -, primaria società nella locazione finanziaria, ha concluso unapubblica per un valore nominale complessivo del portafoglio pari adi euro.L'operazione, in cui Banca Akros (Gruppo) ehanno ricoperto i ruoli di Joint Arrangers e Joint Lead Managers, è stata perfezionata tramite la società veicolo Alba 14 SPV, costituita da Banca Finint che ricopre anche i ruoli di Back-up Servicer, Calculation Agent, Corporate Servicer e Representative of the Noteholders. Per i ruoli di Paying Agent e Account Bank è stata nominata BNP Paribas Securities Services.sono ammessi alladi Borsa Italiana. I Titoli Senior, ad eccezione del 5% sottoscritto da Alba Leasing per ottemperare agli obblighi di retention, con coupon pari a Euribor 3m + 82 bps ed emessi alla pari, sono stati collocati sul mercato mediante un'offerta pubblica che ha riscontrato un importante successo, con ordini superiori a due volte l'ammontare offerto in collocamento, da parte degli investitori nazionali ed internazionali. I Titoli di Classe Mezzanine e i Titoli Junior sono stati interamente sottoscritti all'emissione da Alba Leasing."Questa nuova operazione di funding - afferma l'- conferma la capacità della società di ottenere liquidità dal mercato mediante operazioni di cartolarizzazione. L'obiettivo della società è di continuare a supportare i nostri clienti, prevalentemente PMI, per i nuovi investimento mediante il prodotto leasing strumentale e operativo".