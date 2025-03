TPS, utile adjusted 2024 sale a 4,9 milioni. Dividendo di 0,08 euro

TPS

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore dei servizi tecnici e di ingegneria in campo aeronautico e automotive, ha chiuso ilconpari a 52,3 milioni di euro, in crescita (+8,3%) rispetto agli Euro 48,3 milioni del 2023. L'è pari a 9,1 milioni di euro, in crescita del 5%, corrispondente ad un EBITDA margin del 17,4%.L', considerato al netto degli oneri straordinari relativi ai costi di riorganizzazione delle attività di digital content management e alla parziale riconversione dell'area di ingegneria automotive, è pari a 4,9 milioni di euro (4,8 milioni al 31 dicembre 2023). L'Utile Netto è invece pari a 4,5 milioni di euro, di cui 4,2 milioni di pertinenza del gruppo. L'utile netto cresce del 26% rispetto al precedente esercizio (Euro 3,6 milioni).Laconsolidata, prima dell'applicazione del principio IFRS 16 passa da (13,7) milioni di euro nel 2023 a (18,8) milioni di euro nel 2024. A seguito dell'impatto del suddetto principio sui diritti d'uso e leasing, la PFN passa a (16,4 milioni) rispetto a (10,6 milioni) dell'esercizio 2023. Il risultato è la conseguenza della generazione di cassa operativa e della riduzione del capitale circolante, al netto dei cash-out per investimenti.Il Consiglio di Amministrazione ha altresì deliberato di proporre all'Assemblea dei Soci, convocata per il 29 aprile 2025 in prima convocazione e, occorrendo, il 30 aprile 2025 in seconda convocazione, la distribuzione di unlordo pari a 0,08 euro per ciascuna azione in circolazione (escluse le azioni proprie in portafoglio), secondo il seguente calendario: data di stacco del dividendo (c.d. ex-date) 5 maggio 2025, data di legittimazione a percepire il dividendo (c.d. record date) 6 maggio 2025 e data di pagamento del dividendo (c.d. payment date) 7 maggio 2025.