Alba Leasing, nel 2024 utile lordo a 30,5 milioni (+58,8%)

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di, presieduto da Paolo Guzzetti, tra i principali operatori nel settore del leasing in Italia, ha approvato il bilancio al 31 dicembre 2024.Nel periodo, la Società ha raggiuntototalizzando un risultato lordo di gestione pari a 30,5 milioni di euro, facendo registrare una crescita del 58,8% sul 2023.Sulla scia di un mercato nazionale che lo scorso anno ha risentito di una lieve flessione, lo stipulato leasing finanziario, operativo e finanziamenti di magazzino si è attestato a 1,73 miliardi di euro, con un(+13%), per un ticket medio pari a 156 mila euro, rispetto ai 183 mila dell’anno precedente.“Alba Leasing ancora una volta raggiunge risultati mai conseguiti precedentemente – commenta Paolo Guzzetti, Presidente di Alba Leasing – questi risultati sono il frutto di una forte collaborazione e condivisione della attività di Alba Leasing da parte dei Soci, dell’Amministratore Delegato e di tutti coloro che ai vari livelli prestano la loro attività lavorativa e manageriale in Alba Leasing”."Nel 2024 - sottolinea– abbiamo raggiunto risultati particolarmente positivi che ci consentono di consolidare una posizione di leadership nel mercato italiano del leasing. Questi valori rappresentano una concreta testimonianza della solidità della nostra piattaforma, che ci permette di offrire alti standard di servizio ai nostri clienti, mantenendo al tempo stesso una forte efficienza operativa”.I risultati positivi raggiunti da Alba Leasing, si legge in una nota, la posizionano al terzo posto nella graduatoria nazionale Assilea (con una quota di mercato del 7,55% a fine 2024). Con il leasing strumentale che tocca i 703 milioni di euro di stipulato, pari a una quota di mercato del 7,55%, la Società si posiziona al terzo posto nel comparto, mentre vanta una quota del 17,14% nel leasing immobiliare, del 23,18% in quello aeronavale e del 9,36% nelle energie rinnovabili, frutto di una consolidata specializzazione nel comparto della sostenibilità ambientale.Questi valori fanno sì che la produzione commerciale di Alba Leasing mantenga anche nel 2024 lo strumentale come prodotto principale con il 42% dei volumi, ancorché in leggera flessione rispetto al 47% del 2023 (considerando congiuntamente le evidenze del leasing finanziario e operativo).