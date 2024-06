Cisalfa acquista SportScheck e investe 50 milioni di euro in Germania

(Teleborsa) -haa soli 3 mesi dall'apertura della procedura di insolvenza da parte del Tribunale di Monaco di Baviera. Ora SportScheck può quindi iniziare una nuova fase sotto la guida del più grande rivenditore italiano di articoli sportivi. Il gruppo non ha reso noti i dettagli dell'accordo e il prezzo concordato.SportScheckdi rivenditore di articoli sportivi premium con sede a Monaco di Baviera, ma saranno sviluppate forti sinergie tra i marchi del gruppo e INTERSPORT, si legge in una nota. Non saranno aperti negozi Cisalfa Sport in Germania.Per rendere SportScheck più efficiente, il gruppo "eleverà" i negozi attuali, anche con collezioni lifestyle, e aprirà nuovi flagship store entro la fine del 2025. Sarà anche adottata una strategia omnichannel per migliorare i servizi ai clienti e aumentare il traffico verso i negozi. Inoltre, le aziende tedesche faranno leva su una piattaforma logistica comune."Attraverso le acquisizioni di SportScheck e Sport Voswinkel abbiamo ulteriormente ampliato la nostra presenza in questo paese e abbiamoper sviluppare ulteriormente la nostra presenza in Germania e raggiungere oltre 80 negozi entro la fine del 2025", ha dichiarato Boris Zanoletti, firettore generale di Cisalfa Group.