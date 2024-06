I Squared Capital, conclusa l'acquisizione di Arriva da Deutsche Bahn

(Teleborsa) -ha, uno dei principali fornitori europei di trasporto passeggeri,. L'operazione, che comprende tutte le attività di Arriva in 11 paesi, era stata annunciata a ottobre 2023."La decarbonizzazione del trasporto pubblico è una delle prossime grandi sfide nella transizione energetica e siamo entusiasti di lavorare con Arriva per fornire il supporto e gli investimenti che aiuteranno l'azienda a realizzare la sua visione di città più pulite e reti di trasporto pubblico più verdi", ha commentato, importante investitore globale indipendente in infrastrutture con oltre 38 miliardi di dollari di asset in gestione.Arriva e le sue società operative sono state trasferite a I Squared come parte dell'accordo, garantendo lain cui opera Arriva e rassicurando i dipendenti che continueranno a servire le comunità senza alcuna modifica alle loro condizioni di lavoro.Arrivae effettua circa 1,6 miliardi di viaggi passeggeri. Opera nel trasporto passeggeri nella Repubblica Ceca, Croazia, Ungheria, Italia, Paesi Bassi, Polonia, Slovacchia, Slovenia, Spagna e Regno Unito.