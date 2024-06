Pershing Square di Bill Ackman vende quota del 10% per 1,05 miliardi di dollari

Arch Capital Group

Blackstone

(Teleborsa) - Pershing Square Capital Management (PSCM) hain Pershing Square Holdco (Pershing Square) - una società di nuova costituzione che possiede il 100% di PSCM - per un prezzo di acquisto dia un consorzio di investitori strategici tra cui, BTG Pactual, Consulta, ICONIQ Investment Management, Menora Mivtachim Holdings, un gruppo internazionale di family office e altri investitori."Siamo lieti di invitare un gruppo di partner a lungo termine di livello mondiale come investitori nella nostra attività, che è stata interamente di proprietà dei dipendenti di Pershing Square sin dalla nostra nascita, più di 20 anni fa - ha affermato, fondatore e CEO di Pershing Square - Questo nuovo investimento contribuirà ad. Come sempre, Pershing Square rimarrà fortemente focalizzata sulla generazione di rendimenti elevati a lungo termine per i nostri investitori".In relazione alla transazione, PSCM sta completando una, che porterà i titoli con diritto di voto di Pershing Square ad essere indirettamente posseduti da una società a responsabilità limitata (la LLC), un'entità che sarà controllata dal senior management di Pershing Square, incluso Bill Ackman che è il maggiore azionista della LLC.Inoltre, in concomitanza con l'annuncio odierno,è stato nominato presidente di PSCM oltre a continuare a ricoprire il ruolo di membro del team di investimento. Hakim, socio di Pershing Square, è entrato a far parte del team di investimento nel 2012 dopo 13 anni pressodove è stato Senior Managing Director.diventerà vice presidente di PSCM ed entrerà a far parte del board di Pershing Square. In precedenza è stato presidente di PSCM.