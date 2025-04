Dazi e crollo mercati, Fed convoca riunione oggi a porte chiuse

(Teleborsa) - Riunione del board "a porte chiuse" oggi per la Federal Reserve, alle 11.30 (le 17.30 in Italia). Al centro dei colloqui, si legge nel comunicato diffuso, ci saranno i tassi d'interesse.Tra i punti all'ordine del giorno, infatti, c'è solo la voce "questioni da considerare": revisione e determinazione da parte del Consiglio dei governatori dei tassi di anticipo e di sconto da applicare alle banche della Federal Reserve.Una riunione che causa un po' di scalpore alla luce del crollo del mercato, dopo l'annuncio dei dazi decisi dall'amministrazione Trump e con gli investitori spaventati dalla prospettiva di una recessione che potrebbe essere innescata dalla guerra commerciale. Gli economisti, infatti, hanno rivisto al rialzo le probabilità di recessione per l'economia a stelle e strisce.Nel weekend anche Bill Ackman, fondatore del fondo Pershing Square e noto sostenitore del Tycoon, ha dichiarato che il mondo rischia "un inverno nucleare economico", auspicando che la Casa Bianca metta "in pausa" le tariffe per 90 giorni e negozi accordi commerciali con i paesi partner.Nel frattempo, aumentano le scommesse degli investitori sui tagli dei tassi di interesse da parte della Fed: addirittura 5 riduzioni entro la fine dell'anno.Prima del "Liberation Day", la Fed era settata su due tagli dei tassi quest'anno, ma la situazione è radicalmente cambiata a causa dell'estensione dei dazi annunciati, che fanno temere per una frenata dell'economia e, allo stesso tempo, per una impennata inflazionistica. Una crisi da manuale che prende il nome di stagflazione e costringe le autorità monetarie a procedere con cautela ed analizzare più a fondo la situazione.