Bill Ackman: Trump sta perdendo la fiducia dei leader aziendali in tutto il mondo

(Teleborsa) - "Imponendo dazi massicci e sproporzionati ai nostri amici e ai nostri nemici e lanciando così una guerra economica globale contro il mondo intero in una volta sola,, come luogo in cui fare affari e come mercato in cui investire capitali". Lo ha scritto l'investitore miliardario, che aveva appoggiato Donald Trump durante le elezioni, sulla piattaforma social X."Il presidente ha l'e indurre trilioni di dollari di nuovi investimenti nel nostro paese - ha aggiunto - Se, d'altra parte, il 9 aprile lanciamo una guerra nucleare economica contro ogni paese del mondo, gli investimenti aziendali si fermeranno, i consumatori chiuderanno i loro portafogli e portafogli tascabili e danneggeremo gravemente la nostra reputazione con il resto del mondo che richiederà anni e potenzialmente decenni per essere riabilitata"."Quale CEO e quale consiglio di amministrazione si sentiranno a loro agio nell'assumere impegni economici a lungo termine nel nostro Paese nel mezzo di una guerra nucleare economica? - si è chiesto Ackman - Non ne conosco nessuno che lo farebbe.i consumatori smettono di spendere soldi e le aziende non hanno altra scelta che ridurre gli investimenti e licenziare i lavoratori"."E- ha evidenziato l'investitore - Le piccole e medie imprese e gli imprenditori subiranno un dolore molto maggiore. Quasi nessuna azienda può sopportare un aumento massiccio dei costi per i propri clienti da un giorno all'altro. E questo è vero anche se non hanno debiti e, sfortunatamente, c'è un'enorme quantità di leva finanziaria nel sistema"."Gli affari sono un gioco di fiducia - ha sottolineato Ackman - Il. Le conseguenze per il nostro Paese e per i milioni di cittadini che hanno sostenuto il presidente, in particolare i consumatori a basso reddito che sono già sottoposti a un'enorme quantità di stress economico, saranno gravemente negative. Non è questo che abbiamo votato. Lunedì il Presidente avrà l'opportunità di chiedere un time out e di avere il tempo di agire per sistemare un sistema tariffario ingiusto. In alternativa, ci stiamo dirigendo verso un inverno nucleare economico autoindotto, e dovremmo iniziare a rintanarci".