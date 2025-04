Avvio pesante per Wall Street

Dow Jones

(Teleborsa) - Partenza in forte calo per la borsa di Wall Street con lache travolge i mercati azionari dopo l'annuncio dei dazi decisi dall'amministrazione Trump e con gli investitori spaventati dalla prospettiva di una, che potrebbe essere innescata dalla guerra commerciale. Gli economisti, infatti, hanno rivisto al rialzo le probabilità di recessione per l'economia a stelle e strisce.Nel weekend anche, fondatore del fondo Pershing Square e noto sostenitore del Tycoon, ha dichiarato che il mondo rischia "un inverno nucleare economico", auspicando che la Casa Bianca metta "in pausa" le tariffe per 90 giorni e negozi accordi commerciali con i paesi partner.Sul fronte macroeconomico, non sono attesi per oggi dati rilevanti, mentre crescono le aspettative di nuovi tagli dei tassi da parte dellacon il mercato che si aspetta 5 riduzioni da 25 punti base, quest'anno, e inizia a valutare la possibilità di un intervento di emergenza della banca centrale americana già la prossima settimana.Sulle prime rilevazioni, ilaffonda con una discesa del 3,50% e prosegue in tal modo una serie negativa, iniziata giovedì scorso, di tre ribassi consecutivi; sulla stessa linea, si abbattono le vendite sull', che continua la giornata a 4.878 punti, in forte calo del 3,87%. In netto peggioramento il(-3,94%); sulla stessa tendenza, pessimo l'(-4,07%).