Simest, al via dal 18 giugno nuova misura per l’indennizzo imprese toscane colpite da alluvione

(Teleborsa) -- la Società del Gruppo CDP che sostiene l’internazionalizzazione delle imprese italiane – comunica che, a partire dal 18 giugno alle ore 9:00, sarà attiva una nuova misura a valere sui Ristori dadestinati alle imprese dellae territori limitrofi danneggiate dall’dello scorso novembre. La nuova misura è volta a concedereper le perdite di reddito dovute alla sospensione totale o parziale dell’attività calcolata per un periodo massimo di sei mesi dalla data in cui si è verificato l’evento alluvionale nel territorio in cui è localizzata l’impresa.Tale nuovasarà accessibile sul portale di SIMEST a partire dal prossimoe sarà estesa a tutte le imprese esportatrici (con eccezione di quelle operanti nei settori dell’agricoltura, della silvicoltura e della pesca) - con un fatturato estero minimo del 3% - e a tutte le imprese con un fatturato realizzato per almeno il 10% del totale verso una o più imprese esportatrici.Ciascunapotrà presentare una sola domanda di contributo. L’erogazione avverrà nei 10 giorni successivi all’approvazione della richiesta da parte del Comitato Agevolazioni, organo presieduto dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale che amministra le risorse dedicate al nuovo strumento.