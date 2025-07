Dazi USA, Federcontribuenti: il Made in Italy umiliato, l’Europa assente

(Teleborsa) - "Dal, lesaranno colpite da. Una misura unilaterale, brutale, priva di qualsiasi mediazione diplomatica. L’amministrazione statunitense ha deciso di, lasciando leE mentre Washington incassa miliardi in dazi — quasi 100 nei primi sei mesi del 2025 —, in termini economici, occupazionali e strategici".A lanciare l’allarme ènel sottolineare che "E il silenzio dell’Europa è assordante, denuncia Federcontribuenti, lanciando un appello a tutte le istituzioni italiane ed europee: è il momento di reagire, con forza, lucidità e tempestività. L’Italia, evidenzia l’associazione, esporta ogni anno oltre 30 miliardi di euro di beni verso il mercato statunitense"."Settori vitali - prosegue - comestanno già registrando segnali preoccupanti: cancellazioni di ordini, contratti congelati, catene del valore interrotte. Non si tratta di allarmi teorici: intere filiere stanno entrando in crisi, con ricadute dirette sull’occupazione e sul PIL".Secondo Federcontribuenti, è ormai evidente che "Gli Stati Uniti stanno deliberatamente tentando di ridimensionare la competitività europea, con il Made in Italy come primo bersaglio. Per questo - conclude l’associazione -. Il tempo delle analisi è finito. Il Governo italiano deve attivare strumenti straordinari a tutela delle imprese, pretendere contromisure da parte dell’Unione Europea e sostenere i territori colpiti. Perché ogni giorno di inazione è un giorno perso, ed ogni ritardo è una sconfitta annunciata".