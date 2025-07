Ex Ilva, Urso: "48 ore per decidere o sentenza già scritta"

(Teleborsa) -per i prossimi due giornLo ha detto il ministro delle Imprese,alla riunione a oltranza con gli enti locali sull'accordo di programma per l'ex Ilva di Taranto, secondo quanto si apprende.Urso ricorda cheper la nuova autorizzazione Aia. "Senza un'Aia come quella che deve essere deliberata dalla Conferenza dei servizi sulla sostenibilità anche sul piano sanitario, non soltanto ambientale, la sentenza è già scritta", osserva il ministro.- ha proseguito Urso - quindi di esproprio di un'attività produttiva, io vorrei riportare l'attenzione sulla nostra Costituzione: è su quella che ho giurato.sì, ma solo nei limiti previsti dalla nostra Carta".'A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali, o a fonti di energia, o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale'. L'Ilva, non rientra tra le categorie previste:ha spiegato.