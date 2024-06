Trabattoni (Kairos): primi segni di ripresa delle PMI in Borsa, necessario approccio bottom-up

(Teleborsa) - Dallaemerge che ilha riportato ancora una volta, sebbene con un mix leggermente diverso rispetto ai trimestri precedenti. Lo scrive, nella sua rubrica mensile "Italian Times". Da una parte, un margine di interesse resilente grazie a tassi dell'attivo ancora molto elevati a fronte di un costo del funding pressoché inalterato, dall'altra, commissioni sensibilmente più forti delle attese, anche alla luce di un contesto di mercato favorevole e della prospettiva di tassi in calo nella seconda metà dell'anno. Condizioni che hanno entrambe contribuito a rendere più attrattivi i prodotti del risparmio gestito agli occhi della clientela retail.Pertanto, l'esperto ritiene che il momentum estremamente positivo sul settore bancario sia destinato a esaurirsi lentamente, cedendo il passo a una, a mano a mano che l'inizio del ciclo di ribasso dei tassi si avvicina e la prospettiva di investire in singoli titoli obbligazionari diventa sempre meno interessante. In questa direzione va sicuramente il dato sul collocamento dell'ultima emissione di BTP Valore, che nel mese di maggio ha raccolto circa 11 miliardi di euro, rispetto ai 18 miliardi di euro di febbraio.Per quanto riguarda invece il reporting al di fuori dal settore bancario, viene notato come le. Di conseguenza, è necessario un set di risultati brillanti per soddisfare il mercato. Inoltre, nei primi tre mesi dell'anno le utility, in particolare le integrate, hanno conseguito risultati ben superiori alle attese del consensus, grazie a un'ottima power generation (con un forte contributo positivo della divisione idroelettrica).Per quanto riguarda leitaliane, "finalmente vediamo idelle mid e small cap rispetto alle società a maggiore capitalizzazione - scrive Trabattoni - Infatti, nelle ultime settimane, le PMI hanno mostrato chiari cenni di una ripresa in Borsa, che lascia presagire l'inizio della chiusura del gap di performance (ormai record) rispetto alle large cap".Il team di Kairos rimane convinto che la prospettiva di un calo dei tassi nei prossimi mesi possa essere la leva decisiva affinché questa asset class torni a performare. "Ribadiamo la nostra, con un'di maggiore qualità, caratterizzati da bilanci solidi, con margini resilienti e comprovata generazione di cassa, una posizione di leadership in una specifica nicchia di mercato ed una spiccata propensione all'internazionalizzazione", viene sottolineato.