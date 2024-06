Volksbank, Fitch promuove rating depositi a Investment Grade

(Teleborsa) - Fitch Ratings ha confermato il rating emittente ‘BB+’ di, mantenendo l’outlook a livello ‘stable’. Il rating dei depositi a lungo termine è stato invece rivisto al rialzo da ‘BB+’ a ‘BBB-‘, ovvero un gradino superiore in rispetto al rating emittente della Banca.Anche il rating dei depositi a breve termine è stato aumentato da ‘B’ a ‘F3’, che in base alla tabella di corrispondenza dei rating di Fitch equivale all’analogo rating di lungo termine ‘BBB-‘.Con questo livello ‘Investment Grade’, si legge nella nota, l’agenzia di rating "riconosce alla Banca unsui depositi sia di breve che di lungo termine, in considerazione della capacità dimostrata dalla Banca di assorbire l’incremento regolamentare MREL (Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities– requisito introdotto per garantire alle banche una capacità sufficiente di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione) e della protezione che questo può fornire ai depositanti".Fitch, "valuta positivamente il territorio nel quale opera la Banca (Nord Est Italia), la maggior redditività raggiunta e in particolar modo l’aumento della raccolta, che rimane stabile e ben diversificata, accompagnata anche da un numero crescente di clienti. Fitch ha inoltrericonosciuto alla Banca un buon livello di solidità, con ampi buffer di capitale rispetto ai requisiti patrimoniali, una qualità del credito in miglioramento e la migliorata diversificazione dal rischio Italia".Fitch riconosce inoltre i, che subiscono tuttavia aggiustamenti al ribasso a causa del rischio sovrano italiano (dove opera la Banca), della migliorabile diversificazione del margine di intermediazione, della limitata dimensione e della ridotta diversificazione delle fonti di funding (prevalentemente basato su depositi della clientela).sui depositi ci fa particolare piacere e– con questo traguardo tutte e tre le agenzie di Rating cui ci sottoponiamo (S&P, DBRS e Fitch) riconoscono ai depositi presso Volksbank un livello “investment grade”, a protezione dei nostri clienti. Ci fa inoltre molto piacere che Fitch abbia riconosciuto gli sforzi intrapresi per il rafforzamento del patrimonio, il miglioramento della redditività, la crescita della raccolta e dei clienti e le misure messe in atto per l’ulteriore contenimento dei rischi. Con il nuovo Piano Industriale “I-mpact 2026”, Volksbank, come Banca del territorio, continuerà questo percorso virtuoso, spingendo sulla crescita delle quote di mercato e sfruttando i potenziali della tecnologia e dell’intelligenza artificiale quale supporto efficace alla relazione bancaria.nel nostro territorio del Nord Est, anchenel bacino d’utenza”, afferma