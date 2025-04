Volksbank, soci approvano bilancio 2024 e dividendo per 50 milioni di euro

(Teleborsa) - L'della banca altoatesinaha approvato il bilancio di esercizio 2024, con un utile netto di 126 milioni di euro, il più alto nella storia della banca. È stata deliberata la distribuzione di un dividendo pari a 1 euro per azione, che rappresenta la remunerazione più elevata di sempre. Il dividendo sarà distribuito in due tranche: la prima, di 70 centesimi di euro, verrà accreditata con valuta 29 aprile 2025 e la seconda, pari a 30 centesimi di euro per azione, nel mese di ottobre 2025.Nominato ilper il triennio 2025-2027. Il commercialista Georg Hesse, già membro del Collegio sindacale dal 2010, ricoprirà la carica di Presidente e sarà affiancato dai Sindaci effettivi Rosella Cazzulani e Cinzia Giaretta.Approvato il, dotato di ulteriori 3,5 milioni di euro per il periodo 1° ottobre 2025 - 30 settembre 2026. Il plafond ha l'obiettivo di supportare, in caso di necessità, la liquidabilità dell'azione Volksbank, che nel corso del 2024 è stata tra le più scambiate sulla piattaforma Vorvel e continua a registrare sempre più interesse da parte di investitori."Siamo molto soddisfatti per i risultati ottenuti nel 2024, con il migliore utile netto nella storia della Banca, presupposto per poter distribuire 1 euro per azione, il dividendo più alto da sempre - ha affermato il- Il percorso intrapreso negli ultimi anni si riflette nel frattempo anche nell'interesse in acquisto delle azioni della banca. Questo ha determinato un buon andamento del prezzo, che nel corso del 2024 è salito da 8,40 a 10,60 euro per azione. Il trend positivo è per altro tutt'ora in corso, tanto che nel primo trimestre l'azione si è ulteriormente apprezzata fino a raggiungere i 12,30 euro".