Banca Ifis, Business Ethics Summit, Arduini: “Il digitale elemento fondamentale della nostra strategia. Puntiamo ad applicare l’intelligenza artificiale nel settore Npl”

(Teleborsa) - "L’offre grandi vantaggi per la finanza ma chiaramente nasconde anche molti potenziali rischi. Comecerchiamo dima al contempo di, ponendo al centro della gestione non solo il profitto ma anche le persone e quindi facendo guidare la gestione dall’etica", lo ha dichiarato, intervenendo altenutosi questa mattina presso la Pontificia Accademia delle Scienze, a Città del Vaticano.Nel corso del suo intervento, Arduini ha quindi aggiunto "L’approccio di Banca Ifis al digitale è fortemente dipeso dall’, il quale ha puntato su due aspetti. In primis lache è una gestione di impresa che mira a creare profitto ma anche a creare valore per il territorio, per gli stakeholder e dunque per le persone. Da questo deriva uncon l’obiettivo di metterle a disposizione delle persone. La nostra successiva sfida è di, con l’aiuto di società specializzate che possano applicare l’innovazione tecnologica alla nostra strategia. La stiamo utilizzando usando i dati per la gestione documentale, l’onboarding digitale dei clienti e anche l’analisi della compliance normativa. Per il futuro, stiamo lavorando a una i".Giunto alla seconda edizione, il Business Ethics Summit è organizzato da Ethics Lab e da Padre Philip Larrey, Professore di Filosofia al Boston College. Si tratta delper fare il punto della situazione sul tema dell’etica applicata al business attraverso un confronto interattivo e dinamico.