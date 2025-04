Dal Corso (SGSS): "Evolvere, mantenere, crescere tre parole chiave per nostra strategia"

(Teleborsa) - Al Salone del Risparmio in corso a Milano,, Amministratore Delegato di Societe Generale Securities Services in Italia, ha tracciato le linee guide della strategia della banca che, su scala globale, è tra i primi 10 global custodian e tra i primi 3 a livello europeo con 4.921 miliardi di euro di asset in custodia.“La nostra strategia èi adattandosi allo scenario, ma soprattutto integrare le nuove opportunità che si presentano. Siamo pronti ad accompagnare i nostri clienti nella rivoluzione digitale, a partire dalle tokenizzazione degli assets e della distribuzione dei fondi, mercato nel quale il Gruppo Societe Generale è una referenza".accompagnandoli con strumenti che facilitino l’analisi dei prodotti nei portafogli. Puntiamo ad integrare le opportunità che l’intelligenza artificiale mette a nostra disposizione per efficientare i processi interni, investendo contemporaneamente sul nostro expertise per continuare a mantenere una coscienza critica che fa la differenza in un contesto che sarà sempre più tecnologico. Vogliamo mantenere una presenza costante sul mercato, attraverso la partecipazione diretta ai gruppi di lavoro nazionali ed europei, per prevenire gli impatti dei grandi cambiamenti regolamentari, supportando i clienti"."Tra le sfide più imminenti c’è passaggio a T+1 dell’Europa, ma anche il nuovo formato XML nell’area della custodia e i cambiamenti di processo in ambito fiscaleÈ chiave supportare le strategie attuate dai nostri clienti per mantenere le loro posizioni, in particolare per far fronte a nuove esigenze o incertezze di mercato; ad esempio, facilitando l’investimento tramite l’order routing anche sui fondi in un processo armonizzato ed efficiente.Per puntare a crescere, vediamo delle opportunità interessanti nell’ambito del private equity, anche in relazione al cambio generazionale che ci sarà nelle PMI che caratterizzano il nostro mercato."aiutandoli nell’efficientamento dei loro processi; in quest’ottica il nostro modello di offerta One Stop Shop che mette insieme sia le attività tradizionali di custodia e regolamento con le attività di distribuzione di fondi rappresenta un’area di semplificazione interessante in un momento di costante attenzione ai costi".