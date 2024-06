Gas, l’Arera aggiorna il prezzo per i clienti vulnerabili: +3,1% a maggio

(Teleborsa) - Il prezzo di riferimento delper il cliente domestico vulnerabile, per il mese diper metro cubo (). Lo rende notonel suo aggiornamento mensile relativo alla componente del prezzo del gas a copertura dei costi di approvvigionamento, applicata ai clienti nel servizio di tutela della vulnerabilità. Per il mese di maggio, che ha visto le quotazioni all'ingrosso salire rispetto a quelle registrate ad aprile, il prezzo della sola materia prima gas, per i clienti nel servizio di tutela della vulnerabilità, èa. Pertanto, da gennaio 2024, il servizio di tutela gas è stato sostituito dal servizio di tutela della vulnerabilità, destinato ai soli clienti domestici vulnerabili."Rialzo atteso, considerato il rincaro nei mercati all'ingrosso.e, quindi, l'effetto reale è nullo. In ogni caso, nonostante questo aumento,di quasi tutte le offerte attualmente presenti nel mercato libero inserite sul Portale Offerte di Arera, sul quale andrebbero inserite anche le offerte dedicate e quelle non più attive ma ancora nella disponibilità del consumatore", affermaSecondo lo studio dell'Unione Nazionale Consumatori, infatti,. La spesa totale nei prossimi dodici mesi (non, quindi, secondo l'anno scorrevole, ma dal 1° maggio 2024 al 30 aprile 2025, nell'ipotesi di prezzi costanti), sale così a 1140 euro, che sommati ai 546 della luce della famiglia tipo, determinano una spesa complessiva pari a 1686 euro. Dunque, se il prezzo del gas sale oggi del 3,1%, nel confronto con i tempi pre-crisi, ossia rispetto al prezzo di mercato di tutela del maggio 2021, in base alla nuova serie storica ricostruita secondo il nuovo cliente tipo che consuma 1100 metri cubi di gas,"Gli utenti più deboli che rientrano nella vulnerabilità stannoal punto che le tariffe di maggio risultanorispetto a quelle in vigore nello stesso periodo dello scorso anno, con un aggravio di spesa pari a +134,5 euro a famiglia su base annua – afferma il– Ma la cosa più grave è che sul mercato libero del gas, e la concorrenza tra operatori stenta a decollare, con la conseguenza che gli italiani continuano a pagare ancora a caro prezzo il gas che arriva nelle case".