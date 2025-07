Elettricità Futura, rapporto ARERA basato su ipotesi prive di fondamento

(Teleborsa) - "Ilitaliano non ha evidenziatoda parte delle società produttrici e anzi lo stesso documento esplicita la necessità dile ipotesi adottate e riconosce che, allo stato attuale, non è possibile attribuire una connotazione abusiva ai comportamenti osservati".E' quanto precisa, associazione che rappresenta oltre il 70% del settore elettrico, in risposta alle polemiche sollevate dalla, che sembra confermare l'ipotesi di manipolazione dei prezzi per gonfiare le bollette.L'associazione degli operatori elettrici si dice anche "del settore per tutelare non solo i produttori, ma anche l’indotto e i lavoratori dell’intera filiera, in un’ottica di totale".degli impianti a gase ormai da anni superate dal mutato contesto del settore energetico. Questo metodopesantemente i, partendo da valori ben inferiori a quelli effettivi" sottolinea Elettricità Futura, rimarcando che "già oggi gli impianti lavorano in perdita, non riuscendo a coprire con le offerte sul mercato nemmeno quanto speso per sicurezza e personale, e restano operativi perché necessari a salvaguardare il sistema e ridurre i rischi di eventi estremi, come il blackout che ha colpito la Spagna poche settimane fa"."Iladotta una discutibile impostazione che smentisce quella utilizzata fino ad oggi dalla stessa Arera eper gli impianti a gas, in contrasto con i principi fondamentali del mercato e mettendo a rischio la sicurezza del sistema energetico italiano, in un momento già particolarmente critico a causa delle tensioni geopolitiche. Non è certo così che si contrasta il caro energia", conclude l'Associazione, aggiungendo che "l’unico risultato è stato quello di alimentaree soprattutto prestarsi a strumentalizzazioni contro le quali Elettricità Futura e i suoi consociati si riservano il diritto di agire nelle sedi più opportune".