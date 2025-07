Bolletta luce, scade termine per passaggio vulnerabili a tutele graduali: cosa cambia da oggi

(Teleborsa) - E' scaduta ieri, lunedì 30 giugno, la possibilità per gli utenti vulnerabili dell'energia elettrica di migrare al Servizio a Tutele Graduali, regime che consente un risparmio medio sulla bolletta della luce pari a circa 113 euro annui ad utenza. Lo ha ricordato Assoutenti, evidenziando un'altra scadenza sempre in tema di: da oggi, 1° luglio entra in vigore la nuova bolletta di luce e gas, una sorta di "scontrino dell'energia".gli utenti vulnerabili (over75, percettori di bonus sociali, soggetti disabili, residenti in strutture abitative d'emergenza) sono circa 11,8 milioni, di cui oltre 8 milioni passati al mercato libero, mentre più di 3 milioni sono serviti dal regime di maggior tutela - spiega Assoutenti - Clienti che, entro il prossimo 30 giugno, possono chiedere di migrare al Servizio a Tutele Graduali dove le tariffe, grazie alle aste che hanno coinvolto gli operatori, sono sensibilmente inferiori rispetto agli altri due mercati.", ha ricordato nelle scorse ore Assoutenti che aveva anche chiesto al governo di intervenire prorogando la possibilità di passaggio dei vulnerabili alle tutele graduali, fissando la nuova scadenza a marzo 2027.Dunque, ii che non hanno richiesto di entrare nel Stg e quelli che acquisiranno i requisiti di vulnerabilità dopo il 30 giugno non potranno più richiedere di essere forniti nel Servizio a Tutele Graduali rivolgendosi all’esercente di tale servizio competente nella propria area territoriale.Se invece si trovano nelal momento dell’acquisizione dei requisiti di vulnerabilità, potranno sempre, chiedere di essere trasferiti nel mercato di maggior tutela, che resta in piedi solo per questa categoria di utenti.