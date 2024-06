ITA-Lufthansa, progressi ma resta il nodo dei voli Usa

(Teleborsa) - Si continua a negoziare e tutto è ancora possibile. Se gli ostacoli sugli slot a Milano-Linate e l'apertura ai rivali delle rotte europee sono stati risolti, l'ultimo nodo da sciogliere per il sì di Bruxelles all'intesa– secondo quanto si apprende da fonti Ue vicine al dossier che rilevano "progressi nei negoziati in corso"– sono ima l'orientamento potrebbe essere chiaro soltanto dopo le Europee. L'annuncio del verdetto è comunque atteso tra la fine di giugno e l'inizio di luglio, pochi giorni prima della scadenza fissata al 4 luglio.Suil'Antitrust Ue chiede al vettore tedesco di mantenere temporaneamente separate le operazioni con United – attualmente parte della joint venture che Lufthansa forma anche con Canada Airlines – su 5 rotte tra Fiumicino e Chicago, Washington, San Francisco e Toronto. La soluzione richiede un ulteriore sacrificio da parte della compagnia di Carsten Spohr, che dovrebbe intervenire sulla sua già solida alleanza commerciale. Finora, la compagnia della gru aveva proposto a Bruxelles di congelare per due anni l'ingresso di Ita nella joint venture. La fumata bianca dipenderà in gran parte dalla volontà di Lufthansa di accettare il compromesso. ("Secondo me si doveva chiudere sei mesi fa. Oggi, domani, dopodomani. Il prima possibile perché noi abbiamo l'esigenza di capire quale possa essere il futuro di Ita – ha affermato ilÈ interesse di Ita, Lufthansa, dei consumatori, dell'Europa. Aspettiamo la decisione della Commissione, che l'Europa abbia un grande competitor europeo. Aspettiamo la decisione della Commissione, sono gli arbitri, stanno rivedendo la Var e poi decideranno".