Lufthansa, utile netto in calo del 18% nel 2024

(Teleborsa) - Per ilil 2024 si chiude con un utile netto in calo del 18%, a 1,4 miliardi di euro. Crescono invece i ricavi, attestati a 37,6 miliardi di euro, in aumento del 6% su base annua. Salgono del 7% i passeggeri trasportati per un totale di 131,3 milioni nello scorso anno. Lufthansa per quest'anno prevede utili "significativamente" in rialzo rispetto al 2024. Nel quarto trimestre del 2024, il gruppo aereo ha registrato un utile in aumento di 66 milioni a 468 milioni di euro. Il Cda proporrà all'assemblea la distribuzione di un dividendo di 30 centesimi per azione."La domanda è rimasta forte, ma il 2024 per Lufthansa è stato un anno di enormi sfide" scrive il, nella lettera agli azionisti che accompagna i risultati dello scorso anno. "Il 2024 – scrive– è stato caratterizzato da enormi sfide e pressioni che hanno influenzato in modo significativo la nostra capacità di guadagno. Non siamo stati quindi in grado di eguagliare i buoni risultati finanziari dell'anno precedente. All'inizio dell'anno, le operazioni di volo del nostro Gruppo in particolare sono state influenzate da scioperi organizzati da vari gruppi di dipendenti all'interno del Gruppo Lufthansa e dai dipendenti dei partner di sistema. In particolare, nel secondo trimestre, la crescita della capacità a livello di mercato ha aumentato la pressione sui prezzi per le compagnie aeree passeggeri, causando un calo dei rendimenti. Ciò è stato particolarmente vero per il nostro traffico asiatico. Nel terzo trimestre, l'inflazione dei costi persistentemente elevata e l'effetto delle irregolarità nelle operazioni di volo hanno avuto un impatto negativo sui guadagni. Inoltre, i continui ritardi nella consegna di nuovi aeromobili hanno avuto un impatto negativo ha influenzato il nostro risultato per l'anno nel suo complesso, non solo a causa di costi di manutenzione e carburante più elevati e della necessità di un numero maggiore di aeromobili di riserva, ma anche perché ciò ci ha privato di una potenziale fonte di crescita dei ricavi".Lufthansa prevede di portare a termine lain 18 mesi.Il trasferimento di Ita Airways a Monaco e Francoforte sarà completato entro l'inizio del programma di voli estivi alla fine di marzo, al fine di facilitare i collegamenti di trasferimento."A gennaio 2025 abbiamo acquisito una partecipazione iniziale del 41% in ITA Airways, che – ha scritto Spohr, nella lettera agli azionisti – integreremo rapidamente nel Gruppo Lufthansa come compagnia aerea aggiuntiva alla rete".