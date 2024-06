RFI, LINEA ROMA - SULMONA: al via lavori propedeutici al raddoppio tra Lunghezza e Bagni di Tivoli

(Teleborsa) -, società capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo FS Italiane, eseguirà ipropedeutici all’ultimazione del raddoppio ferroviario tra, la cui attivazione è prevista per dicembre 2024.In questa fase le attività principali si concentreranno nei pressi della Stazione di Bagni di Tivoli per interventi sul Piano Regolatore Generale della stazione (modifiche ai binari, preparazione e predisposizione di nuovi marciapiedi e pensiline), sarà modificato l'impianto di comando centralizzato di Lunghezza/Aniene e sarà fatta la posa degli impianti di segnalamento nella tratta tra Lunghezza e Bagni di Tivoli.Oltre alle attività sulla linea Lunghezza - Bagni di Tivoli, nel corso dell’interruzione si provvederà alla rnelleI lavori comporteranno lae la programmazione dei collegamenti con soluzioni alternative. I cantieri, del valore complessivo di circa 40 milioni di euro, vedranno impegnati in questa fase 50 tra operai e tecnici di RFI e altre ditte appaltatrici.