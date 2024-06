Smart working, Italia tra ultime in classifica in Paesi Ue

(Teleborsa) - Nel 2023 solo ilper almeno la metà del monte ore settimanale, la propria attività lavorativa in modalità di lavoro agile. La media Ue. Secondo i dati Eurostat il nostro Paese è tra gli ultimi nella classifica dei Paesi Ue per quanto riguarda l l'utilizzo del lavoro da remoto.che svolgono più della metà della settimana in smart workingSmart working che, tra l'altro, aiuta l'ambiente: due giorni a settimana di lavoro da remoto evitano, infatti, l'emissione di 480 chilogrammi di Co2 all'anno a persona grazie alla diminuzione degli spostamenti e ilLavorare da casa implica, infatti,e la necessità di avere ambienti ben riscaldati per tutta la giornata, in inverno con un aggravio piuttosto consistente sulle bollette di luce e gas.